Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2024 ore 19:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code trapuntine da Appiain coda anche in interna tra cassie Salaria e a seguire tra via della Bufalotta elastica trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila con rallentamenti e code tra Portonaccio e il raccordo in uscita dain là anche sulla tangenziale est tra via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico ed ancora tra Corso di Francia in via Salaria in direzione San Giovannirallentato con code sulla via Flaminia tra Corso di Francia & via di Grottarossa in direzione del raccordo trafficata la Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia ma vorrei informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito