Scuola, Sbrollini: "I prof in Campania vincono il concorso Pnrr ma vengono esclusi"

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho presentato un’interrogazione parlamentare su una vicenda di concorsiinche, se vera, sarebbe preoccupante. In sostanza, alcuni docenti vincitori di selezione lamentano di essersi visti revocare la cattedra dopo aver iniziato l’anno scolastico. L’Ufficio scolastico regionale avrebbe modificato le graduatorie. La storia finirà probabilmente in Tribunale, ma chiedo al ministro Valditara di fare chiarezza”. Lo fa sapere in una nota la senatrice di Italia Viva Daniela, vice presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato.“Oltre a danneggiare pesantemente il futuro lavorativo di persone che partecipano a concorsi e pensano di averli anche vinti, salvo poi finire beffati, questi metodi creano incertezza nel corpo docente e negli studenti.