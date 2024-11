Ilgiorno.it - Rho, ciclista di 75 anni travolto da un’auto sulla statale del Sempione

Rho (Milano), 26 novembre 2024 – Investito da, undi 75è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico e diverse ferite al volto. Il grave incidente si è verificato alle dieci e 15trafficatissima33 del, all’altezza dell’incrocio con via Gramsci in zona Biringhello. Da una prima ricostruzione della dinamica, ilsi stava apprestando ad attraversare laquando è stato centrato e buttato a terra da un veicolo. Sul posto sono arrivate ambulanza, automedica e una pattuglia della Polizia locale. Dopo le prime cure sul posto, la corsa in codice rosso verso l’ospedale milanese. Inevitabili le conseguenzecircolazione sull’arteria che collega Milano, Rho e Legnano: traffico in tilt e poi code ancora intorno a mezzogiorno nella tratta interessata dall’incidente.