Quifinanza.it - realme GT 7 Pro: lavorare con l’AI spendendo il giusto

Il nuovo smartphone top di gammaGT 7 Pro è arrivato in Italia ed è il primo, nel nostro Paese, ad avere l’ultimo processore di Qualcomm, il colosso americano che da qualche anno sta puntando fortissimo sul.Questi sforzi si traducono, sul nuovo gioiello di, in tante funzioni a disposizione dell’utente, che può finalmente avere a portata di mano tutte le ultime novità permesse dall’intelligenza artificiale e usarle direttamente dallo smartphone, senza la necessità di abbonamenti aggiuntivi e senza rinunciare alla comodità di uno smartphone.GT 7 Pro: cosa può fare per noiGT 7 Pro è un “AI Performance Flagship”, cioè un telefono top di gamma ad alte prestazioni, specialmente nell’elaborazione degli algoritmi AI.Con AI Sketch to Image, ad esempio, l’utente può disegnare uno schizzo e farlo trasformare dal telefono in un’immagine da inserire in un documento Word, in una presentazione, o in un PDF.