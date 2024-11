Lo stile bohemie?n torna in versione chic per l’Inverno

Leggi su .com

Life&People.it Ritmi tribali, percussionisti che suonano i tamburi, ragazze con abiti fluttuanti a stampa floreale che ballano in cerchio con i capelli sciolti al vento. Sono gli ingredienti essenziali della festa hippy che si svolge per ammirare il tramonto a Benirras, in una delle zone più a nord di Ibiza, un vero paradiso per gli spiriti liberi; un ambiente eccentrico adatto alle pure anime bohémien. Qui, infatti, a dettar tendenza è il cosiddettobohémien, indipendente dalle mode e senza vincoli, in cui convergono alcuni elementi della cultura bohème ed hippy degli anni ’60 e ’70.Per i nostalgici di quell’atmosfera unica, nessun timore, perché lobohémienal centro della scena fashion come nuovo trend ossessione dell’autunno inverno. Insomma, è imperativo mettere da parte nell’armadio gli abiti da “coquette” per concedere spazio a capi che esprimono quella leggerezza senza sforzo che sembrava essersi ormai persa.