Aveva 16quando, nel settembre 2017, fua coltellate e sassate a Specchia, in provincia di Lecce. L’autore del femminicidio era il suo, Lucio Marzo, che seppellì la vittima mentre era ancora in vita sotto dei massi. È stato condannato a 18e 8 mesi di carcere per omicidio volontario, premeditato e pluriaggravato. La sentenza è stata confermata in appello a giugno 2019. Dopo la condanna, al giovane sono stati concessi diversi. In un’occasione è stato fermato ubriaco alla guida di un’auto: aveva provato ad aggirare l’altpattuglia ripartendo a tutta velocità. A marzo è stato concesso anche di uscire dal carcere di Cagliari, dove si trova, pera tifare i rossoblù. Ancora, ha usato iper incontrare una ragazza che sta frequentando.