Gaeta.it - Incontro strategico per rilanciare le scommesse ippiche in Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante riunione si terrà il 30 novembre all’ippodromo La Ghirlandina di Modena, con l’obiettivo di riportare leal centro del panorama del gioco in. Questocoinvolgerà le categorie del trotto e del galoppo, unite per discutere il futuro di un settore che ha subito significative perdite di mercato. Negli ultimi anni, lehanno visto una contrazione della loro quota, scendendo a meno dello 0,5% della raccolta totale del gioco nel Paese. Gli organizzatori puntano a garantire la sostenibilità e la tutela degli operatori coinvolti, fondamentali per la salute economica di molte famiglie.La crisi delleinNegli ultimi anni, il settore delleè stato fortemente penalizzato.