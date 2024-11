.com - I Fangosberla annunciano il primo progetto ufficiale

, band scream italiana influenzata fortemente dai generi shoegaze, post rock e math rock, nascono a Cagliari nel finire dell’estate 2023.Oggi, a sorpresa,con piacere “Tutto è bene quel che finisce”, Ep previsto per gennaio 2025. Ilsarà disponibile in formato fisico e in digitale e sarà rilasciato da Ghost Record – Crashsound – Awal UK The Orchad – Sony Music.Il gruppo spiega:”è unnato sul finire dell’estate 2023, in nemmeno un anno siamo riusciti a tirare fuori “Tutto è bene quel che finisce” e siamo davvero felici che a inizio 2025 potremo finalmente condividere con tutti e tutte questo nostrolavoro. Ringraziamo ogni singola persona che ha contribuito anche solo in maniera marginale a tutto ciò e non vediamo l’ora sia gennaio.