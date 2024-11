Metropolitanmagazine.it - Dior va a Roma con la sua nuova cruise collection 2026

Manca ancora un po’ di tempo al 27 maggio 2025, ma già abbiamo liberato l’agenda:presenterà la sua. Dopo Atene, Siviglia, Città del Messico ed Edimburgo quest’anno, la maison parigina presenterà la sua collezione per la primaveranella città eterna. Non è la prima volta che la maison sceglie il nostro bellissimo stivale per presentare le sue collezioni, in uno scenario eterno e affascinante.porta la sua: la data è il 27 maggio 2025Chiaramente ancora non sappiamo nulla, ne sulla location ne sulla collezione: ancora è presto ma l’hype per questo evento è parecchio alto. La direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, sceglie la sua città natale e il suo cuore come location accattivante della sfilatadi. Lo racconta il brand in una breve nota, senza rivelare ovviamente dove si svolgerà l’evento.