Difendersi dagli imborglioni Ordine dei medici in trincea | Casi pure a Viareggio

Il dibattito a livello nazionale sui rischi dellana estetica sottolinea il ruolo dell’deisotto il profilo dei controlli. Cosa può fare l’per scoraggiare questo scenario inquietante? La Nazione per fare chiarezza si è rivolta a Umberto Quiriconi, presidente dell’deidi Lucca da tanti anni e che vanta un’esperienza che va avanti dal ’76. "E’necessaria una premessa – spiega –; in Italia non esiste una scuola di specializzazione inne estetiche. E questo è il primo aspetto da tenere presente: esiste soltanto la specializzazione in chirurgia plastica e plastico-ricostruttiva. La nomartiva permette ai, fatta eccezione che per poche branche, di esercitare la professione nel settore estetico". Questo cosa comporta? "È chiaro che chi sceglie questo settore deve farlo garantendo al paziente necessarie e imprescindibili condizioni di sicurezza.