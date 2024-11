Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni, la difesa si oppone al processo: “Nessuna truffa, la vicenda è chiusa”

lotta per evitare il. La battaglia legale dell’imprenditrice digitale contro l’accusa diaggravata entra nel vivo. I suoi legali, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno depositato una corposa memoria difensiva con l’obiettivo di ottenere l’archiviazione del caso e evitare ilper ladel pandoro “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua “Dolci Preziosi”.Ladicontesta la ricostruzione della Procura, sostenendo che l’influencer non ha commesso alcunae che laè già stata risolta in sede amministrativa, con il pagamento di una sanzione all’Antitrust: “I profili controversi sono già stati affrontati e risolti davanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, ribadiscono i legali.Nella memoria difensiva, depositata oggi e che sarà valutata dai pm a partire da domani, gli avvocati contestano anche la procedibilità dell’accusa diin assenza di querele da parte dei singoli consumatori.