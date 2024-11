Terzotemponapoli.com - Caverzan: ”Conte al Napoli scelta azzeccatissima, giocare di meno sarà un vantaggio”

Diego: “al, rilanciare le squadre è il suo forte.diun”Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto in esclusiva Diego. L’ex difensore, nativo di Montebelluna, ha espresso il proprio parere sulle condizioni delle sue ex squadre e sull’attualità calcistica. Queste le parole le parole disul lavoro dial, Antoniosta dimostrando la sua caratteristica migliore, quella di saper rilanciare alla grande un ambiente. Cosa ne pensi?“alè stata una, saper rilanciare le squadre è il suo punto forte. Il non avere le Coppe dagli consentirà di poter lavorare ancora con più calma e giocarsela fino all’ultimo.