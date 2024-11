Ilfattoquotidiano.it - Caso Clostebol, parla Binaghi: “Magari qualcuno spera che fermino Sinner. Solo due imbecilli al mondo non hanno compreso l’accaduto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non so se ci siache voglia fermarec’è, anche in Italia, che speri, questo è evidente, però non ce ne frega nulla”. Tornando are del, il presidente della Fitp Angeloè categorico: la questione è chiusa.Nel corso di un’intervista rilasciata ad Associated Press, il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel ha affermato: “Ilè stato chiarito in ogni suo aspetto. Tutto ilha capito che cosa sia successo ae credo sia questo l’aspetto più importante, innanzitutto per l’integrità dell’immagine del ragazzo e, ancora di più, per il suo stato d’animo che deve essere diverso da quello purtroppo sopportato da Indian Wells in poi”.“Jannik sapeva di non aver fatto nulla, ma non poteva dirlo”, ha aggiunto