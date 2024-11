Lanazione.it - Calenzano, torna la Borsa del giocattolo: in mostra auto, bambole e soldatini d’epoca

(Firenze), 26 novembre 2024 - La storicadeldiriil 1 dicembre all’Hotel Gigli Mirò per il suo ultimo appuntamento con il pubblico per questo 2024. Sarà anche l’ultima in questa sede temporanea per rire nel 2025 presso l’Hotel Delta Florence per festeggiare i suoi 30 anni di attività al servizio del collezionismo e la sua 85esima. In questi 30 anni ha raccolto oltre che alti consensi anche 6mila collezionisti italiani e stranieri con i loro stand, e 50mila visitatori, divenendo così la più longeva e famosa manifestazione del settore d’Italia. Ma veniamo a cosa ci proporrà questo prossimo appuntamento chiamato da tutti ormai la Wall Street delper le valutazioni dei giochi e giocattoli messi inin tutte le fattezze, misure, e materiali ed epoche per il pubblico femminile e, navi, aerei, moto,, giochi in scatola, di latta saranno il cibo oltre che per la mente anche per un’idea regalo da mettere sotto l’albero per le imminenti festività natalizie.