Calendario Coppa del Mondo Kontiolahti 2024 biathlon | programma orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per la tappa di, primo appuntamento delladel/2025 di: ecco, di seguito, ilcompleto dell’evento. Sulle nevi finlandesi si alza il sipario sul massimo circuito mondiale, maschile e femminile, dello sport che unisce sci di fondo e tiro con la carabina. Grande assente Lisa Vittozzi, detentrice della Sfera di Cristallo costretta a saltare la prima stagionale a causa del problema alla schiena. L’Italia scenderà dunque in pista con undici atleti, guidati dalla stella Dorothea Wierer, al rientro dopo la difficile stagione passata e dopo l’esperienza estiva da inviata alle Olimpiadi di Parigi. Di seguito, ilcompleto di tappa con date eitaliani (un’ora in meno rispetto alla Finlandia) e le informazioni per seguire le gare.