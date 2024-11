Gaeta.it - Avalon Waterways lancia la nuova crociera sulla Garonna per il 2025

presenta una novità che arricchisce la sua offerta per il: l'inserimento di un nuovo itinerario sul fiume, nella suggestiva regione sud-occidentale della Francia. Questasi affianca ai classici itinerari sui fiumi Reno, Danubio, Mosella e i canali del Belgio e Olanda. La, che attraversa la storica città di Bordeaux, sarà abbinata alle meraviglie della vicina Dordogna, regalando ai viaggiatori un'esperienza unica all'insegna della bellezza naturale e dei sapori locali.Dettagli del nuovo itinerarioL'itinerario proposto diprevede un'imbarco e sbarco a Bordeaux, con una durata complessiva di otto notti. Le tariffe partono da 2.780 euro a persona in cabina doppia, includendo tutto il necessario per unaconfortevole, mentre i trasferimenti di avvicinamento non sono compresi.