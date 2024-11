Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 26 novembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, martedì 26è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 26, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGemma è pronta per tornare in centro studio ma si riaccende una possibile discussione con Tina. Francesca, invece, si è baciata in esterna con Francesco. La tronista ha annullato l’esterna con Gianmarco (non il corteggiatore di Martina ma un altro) e quest’ultimo si è arrabbiato in studio. Un uomo si sarebbe presentato per conoscere Gemma ma lei ha rifiutato. In arrivo una segnalazione per Alessio.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, martedì 26, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.