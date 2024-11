Napolipiu.com - “9 milioni a Kvara”: il Manchester United fa paura al Napoli, la risposta di ADL

Il club inglese tenta il georgiano con 9all’anno, tre in più dell’offerta di De Laurentiis. Senza rinnovo possibile addio in estate. Il futuro di Kvhichatskhelia potrebbe essere lontano da. Ilha fatto sul serio presentando una proposta shock da 9di euro all’anno per il georgiano, tre in più rispetto all’offerta di rinnovo del.Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la proposta dei Red Devils avrebbe già catturato l’attenzione dell’entourage del calciatore. Una mossa che complica i piani di De Laurentiis, fermo sulla sua proposta di 6bonus compresi per il rinnovo contrattuale.La situazione preoccupa il club azzurro: se lo stallo tra l’agente Jugeli e il patron azzurro dovesse persistere fino a fine stagione, ilvaluterebbe la cessione.