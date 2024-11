Metropolitanmagazine.it - Superstore 3000, la recensione del gioco da tavolo: il centro commerciale del futuro

Leggi su Metropolitanmagazine.it

– Uncompetitivo di Rodrigo Rego ed illustrato da Ryan Goldsberry, per 2-4 persone dai 10 anni in su, con partite della durata di 30-45 minuti circa. In “” edito dalla Asmodee, gareggeremo per costruire ilfuturistico più bizzarro e funzionale che ci sia.Attrazioni, clienti e negozi – Ambientazione e ContenutoAnno 2964, i centri commerciali non sono passati di moda, anzi! Continuano a spuntare ovunque, per tutta la galassia e la compagnia Store Dispensernon riesce a soddisfare la richiesta. Hanno deciso, quindi, di assumere noi come ingegner? per costruire delle esperienze di shopping fatte su misura e sul momento. Infatti, non appena navette e shuttle giungeranno alle zone di attracco, dovremo decidere subito quale tipologia di attività far sorgere in base alle esigenze dei clienti appena arrivati.