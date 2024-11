Formiche.net - Stop ai conti russi in Cina. Altro biscotto del Dragone a Mosca

Finché era qualche transazione bloccata, si poteva sempre ricorrere a un’altra banca. Ora però che si parla di chiusura deicorrenti, allora la musica cambia. E non poco. Lanua a rendere la vita più difficile alla sua alleataa, già alle prese con un’economia forte solo di facciata e dal doping dell’industria bellica. Molte aziende russe stanno infatti subendo la chiusura coatta deipresso le principali banche cinesi perché i loro indirizzi registrati corrispondono a quelli di organizzazioni sottoposte a sanzioni, da parte dell’Occidente.Attenzione, si tratta di un passo in avanti verso la rottura delle relazioni finanziarie tra i due Paesi. Perché la chiusura di un conto comporta, nei fatti, lodei rapporti tra un’azienda e una banca. Il che mette le imprese dell’ex U nelle condizioni di dover fare a meno di un intermediario in grado di adempiere a tutte le operazioni di cassa.