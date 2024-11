Gaeta.it - Sparatoria a Grumo Nevano: indagini in corso dopo gli spari contro un’azienda

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Questa notte, l’attenzione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano è stata attirata da una serie di esplosioni udite in via Cilea, a. Le forze dell’ordine sono arrivate sul postoaver ricevuto segnalazioni di colpi d’arma da fuoco. Sul luogo sono stati rinvenuti numerosi proiettili, alcuni dei quali erano stati sparati in aria mentre altri hanno avuto come obiettivo un muro perimetrale di una ditta di costruzioni. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, e ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’evento.I dettagli dellaLa situazione si è verificata attorno alle ore notturne, generando paura tra i residenti della zona. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno isolato l’area per effettuare i necessari rilievi balistici e raccogliere testimonianze.