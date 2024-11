Oasport.it - Salto con gli sci, la lodevole iniziativa della Fis. Si prova ad alzare l’asticella della credibilità dei controlli

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo dicon gli sci si è aperta questo fine settimana a Lillehammer (Norvegia). L’appuntamento ha rappresentato la prima vera applicazione del nuovo regolamento relativo alle tute, che oltre a essere state ri-misurate per ogni atleta durante l’estate, contengono la grande novità del “chip”, ovverosia un’autentica punzonatura – come si sarebbe detto in tempi andati – atta a limitare il numero delle stesse durante la stagione.Difatti, sinora, ogni atleta poteva utilizzare un numero teoricamente infinito di tute. Viceversa, da quest’inverno dovranno esserne omologate tre per tutta la stagione di Coppa del Mondo all’iniziostessa. In più, vi sarà una quarta tuta che potrà essere cambiata in ogni “periodo” in cui è diviso l’inverno. Pertanto, in ogni periodo gli atleti potranno scegliere fra quattro tute, tre delle quali fisse per l’intera annata.