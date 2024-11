Zon.it - Salerno, auto si ribalta dopo uno schianto: conducente al Ruggi per accertamenti

Incidente aDomenica sera, 24 novembre 2024, un grave incidente si è verificato in Via San Leonardo, nei pressi del Bingo di. Un’, per motivi ancora da chiarire, è uscita di strada e si ètaun violento impatto contro un muro.I soccorsi Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nonostante i danni significativi al veicolo, ilè uscito quasi illeso e, per precauzione, è stato trasportato all’Ospedalepere cure.Segui ZON.IT su Google News.