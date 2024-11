Tg24.sky.it - Roma, incendio all'ex Poligrafico occupato di Tor Cervara: 50 evacuati

Un grandeha colpito l'exdi Tor, nella periferiana, costringendo all’evacuazione oltre 50 persone. Il rogo ha coinvolto circa 6mila metri quadrati di un capannone in disuso pieno di materiali di risulta, che era abitato da famiglie indigenti, con minori e anziani che sono stati supportati con l’aiuto della sala operativa sociale diCapitale. Sono intervenute intorno alle 22.40 di ieri sera otto squadre dei vigili del fuoco, con sei autobotti che hanno spento l’. Il fuoco, nel frattempo, si era esteso anche in un’area piena di immondizia. Per questo le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte ed è stata avvisata l’Arpa per un controllo della qualità dell’aria, dato il notevole fumo prodotto dalla combustione dei diversi materiali.