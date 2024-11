Quanti soldi ha guadagnato Sinner nel 2024 | montepremi totale

Leggi su Sportface.it

haJanniknel? Andiamo a fare i conti in tasca al numero uno del mondo e scoprire ilincassato in stagione. Il tennista azzurro ha vissuto unda sogno, cominciato alla grande a Melbourne con il primo Slam in carriera e proseguito ancora meglio. Sono infatti arrivate le vittorie agli US Open, alle Atp Finals e in Coppa Davis a Malaga per undi 73 match vinti (a fronte di sole 6 sconfitte).ha poi chiuso la stagione in vetta al ranking per la prima volta in carriera ed ha stabilito una serie di primati, sia per il tennis italiano che per quello mondiale. Insomma, una stagione che entra a tutti gli effetti almeno in top 10 delle migliori della storia del tennis e che lascia ben sperare in vista del 2025, in cui il classe 2001 punterà ad essere ancora protagonista.