Quando va in onda Miss Fallaci su Rai 1: il trailer della fiction con Miriam Leone

sarà Orianava insu Rai 1La storia di Orianaverrà raccontata prossimamente su Rai 1 in una nuova serie tv che avrà come protagonista. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, laè un dramma biografico che segue gli inizicarriera dell’iconica giornalista italiana Oriana. La storia iniziaOriana, allora conosciuta come “”, lavora come giornalista per il settimanale italiano L’Europeo. Si esplora il viaggio negli Stati Uniti per scrivere il suo primo libro, “I Sette Peccati di Hollywood”, dove incontra personaggi famosi e dipinge un ritratto vivido, spesso ironico,società americana e del mondo dorato di Hollywood. La serie approfondisce anche la sua vita personale, compresa la sua intensa e tumultuosa relazione con il collega giornalista Alfredo Pieroni.