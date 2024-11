Abruzzo24ore.tv - Previsioni meteo: tra piogge locali e sprazzi di sole, variazioni climatiche settimanali

Roma - Alternanza tra nubi e precipitazioni al Nord e sulle tirreniche, con ampie schiarite e temperature in lieve aumento sul resto del Paese. Le condizionidella settimana promettono un mix di nubi,intermittenti edi, con un quadro variabile che interesserà in particolare il Nord Italia e le regioni del versante tirrenico. Temperature generalmente in aumento, con lievi oscillazioni tra una giornata e l’altra. Martedì 26 novembre Nord: Cielo prevalentemente nuvoloso consparse su est Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Triveneto. Piùggiato sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, con massime comprese tra 8 e 12 gradi. Centro: Addensamenti su Toscana, Lazio e Umbria, con possibili pioviggini. Sul versante adriatico, invece, tempo più sereno.