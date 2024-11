Gaeta.it - Presentazione in anteprima del mediometraggio “Evil Johnny”: giovani e intelligenza artificiale a Torre del Greco

Il 28 novembre, alle ore 11.00, il Multisala Corallo di Torre del Greco ospiterà la proiezione in anteprima del mediometraggio "Evil Johnny", realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Don Bosco-D'Assisi. Questo progetto ha ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Società Italiana degli Autori ed Editori nell'ambito del programma "Per chi crea". Al centro della narrazione c'è un tema di grande attualità: il rapporto tra giovani e intelligenza artificiale. "Evil Johnny" racconta la storia di un robot-studente programmato per raggiungere la perfezione. Attraverso la narrazione, il film affronta diverse questioni contemporanee, come il ruolo dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, la ricerca dell'identità e il valore dell'autenticità, mettendo in discussione il confronto tra giovani e le istituzioni.