Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "Diamo merito ai nostri avversari. Noi meno brillanti, è stata una gara equilibrata"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non c’erano Baldassi, Pezzola e Paolini, c’era, invece, il neo arrivato Zoboletti, un ragazzino di cui si dice un gran bene, ma misterguarda oltre assenze e nuovi arrivi. Questa Samb ha meravigliato tutti per il suo fare operaio che ha consentito di battere il Sora. "Oggi (ieri ndr) abbiamo fattorispetto ad altre volte – ha dichiarato mister Ottavioal termine del match – e questo va detto, ma va datoal Sora, perché abbiamo incontrato una squadra forte fisicamente, con idee chiare, che ci ha messo in difficoltà. Loro hanno avuto la prima occasione per segnare con Stampete. Se guarle opportunità da entrambe le parti, possiamo dire che èunaabbastanza". Il discorso si sposta sul rigore concesso al Sora. "A mio parere, aldalla panchina, il rigore c’era, ma è stato bravo il nostro portiere a pararlo.