Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Ignis 2026: torna in Europa come kei car?

La transizione ecologica che doveva passare dalle auto elettriche sta facendo fatica a completarsi. Le vendite di auto a batteria sono senza dubbi al di sotto delle aspettative. Inoltre l’impennata dei prezzi delle auto sta causando un invecchiamento del parco auto. Insomma anzichè diventare pulite, le auto in circolazione sembrano inquinare sempre di più. Per ovviare a questo problema, l’idea del governo italiano è quella di introdurre vetture simili alle keigiapponesi. Proprio il governo nazionale ha pubblicato un rapporto sui trasporti e l’industria automotive nazionale nel quale viene riportato (testo tratto da articolo di Quattroruote).“unacategoria di piccole autovetture esclusivamente elettrificate dedicate agli spostamenti urbani, che consenta di sfruttare sia i vantaggi dei quadricicli elettrici (in termini di costo, peso e dimensione delle batterie), sia quelli delle city(in termini di versatilità d’uso e numero di passeggeri).