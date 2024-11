Gossipnews.tv - Myrta Merlino si Ferma: Ecco Chi La Sostituisce!

si: addio a Pomeriggio Cinque? Scopri chi condurrà al suo posto e le reazioni del pubblico.che cosa succederà!Il periodo natalizio è un momento tanto atteso, non solo per il pubblico ma anche per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Anche, volto noto di Pomeriggio Cinque, si prepara a staccare la spina per godersi una lunga pausa dalle scene televisive. Durante la sua assenza, il timone del programma sarà affidato a un celebre sostituto, come svelato recentemente da Giuseppe Candela.Secondo l’anticipazione del giornalista Giuseppe Candela, sarà Dario Maltese a condurre Pomeriggio Cinque durante le vacanze natalizie. L’annuncio, condiviso sui social, ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan del programma. Oltre a, anche Federica Panicucci di Mattino Cinque si concederà una pausa, lasciando la conduzione in mano a Francesco Vecchi.