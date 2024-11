Ilrestodelcarlino.it - Marina, uccisa in casa dal cognato. “Combattiamo la violenza ma non con le frasi vuote”

Fossombrone (Pesaro), 25 novembre 2024 – L’abito da sposa l’aveva scelto una settimana prima di quel maledetto 25 luglio dello scorso anno.Luzi, 39 anni, madre di una bambina di due, sognava come nelle favole di indossare quell’abito da principessa, con il corpetto aderente e la gonna ampia e impreziosita dai ricami, che aveva visto in un negozio del corso di Fossombrone, e sposarsi col suo compagno Enrico. Un sogno che non ha potuto realizzare, perché è stata ammazzata a sangue freddo e senza un perché, con un colpo di pistola alla testa, dal, Andrea Marchionni, 47 anni, che viveva nell’appartamento di sopra, ora rinchiuso in una struttura per malati psichiatrici. La sua amica di sempre, Sara Vagni, docente di religione, il giorno della tragedia l’aveva chiamata come faceva sempre, per chiederle cos’era successo, visto che in paese si era sparsa la voce della tragedia.