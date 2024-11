Inter-Lipsia Inzaghi in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Simone, alla vigilia della sfida valida per la quinta giornata della nuova Champions League 2024/25 tra. Reduci dal rotondo 5-0 rifilato a domicilio al Verona, i nerazzurri cercano di bissare il successo anche nella massima competizione europea per confermarsi nelle posizioni nobili della classifica: attualmente i campioni d’Italia sono in quinta posizione con 10 punti, insieme a Brest, Monaco e Sporting, alle spalle del Liverpool capolista con 12. Restano da capire le condizioni di alcuni uomini chiave dell’come Calhanoglu e Lautaro, che hanno saltato la trasferta scaligera; finora in Champions il tecnico piacentino ha spesso optato per il turnover, scelta che potrebbe essere obbligata in questa sfida.