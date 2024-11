In casa la centrale dello spaccio con oltre 10 chili di droga | arrestati due giovani

Leggi su Corrieretoscano.it

PISA – Sequestrati10didalla Guardia di Finanza di Pisa: due in manette. Negli ultimi giorni i militari del comando provinciale di Pisa hanno infatti intensificato la lotta al contrasto dei traffici illeciti attraverso l’attività di controllo del territorio per prevenire lodi sostanze stupefacenti.Nel mirino dei finanzieri del Gruppo di Pisa sono finiti duedi nazionalità italiana, di anni 26 e 22, fermati e tratti in arresto per la detenzione, ai fini di, di10di.In particolare, uno dei dueè stato fermato mentre, in sella ad uno scooter, si allontanava, con fare sospetto, da un edificio in pieno centro, in via Vespucci a Pisa. Sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di 2400 euro in contanti, provento di una cessione di stupefacente avvenuta poco tempo prima all’interno dell’abitazione di uno studente universitario.