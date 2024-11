News.robadadonne.it - Fa un test del Dna casalingo e fa riaprire un cold case di 27 anni prima, “incastrando” la nonna

La 23enne Jenna Rose Gerwatowski ha pubblicato un video sul proprio account TikTok in cui ha spiegato come undel Dna fatto per gioco ha permesso di risolvere unrisalente a 27, facendo finire dietro le sbarre. La suamaterna.La ragazza, dello stato del Michigan, ha spiegato di aver acquistato undel Dnaimitando un’amica, ma che quest’ultimo è poi finito nelle banche dati, permettendo alla polizia, circa un anno dopo, di scoprire che vi erano delle corrispondenze tra il suo profilo e quello di una neonata abbandonata in fasce nella stessa zona quasi trent’; per questo motivo, Gerwatowski ha ricevuto una chiamata dagli agenti del posto che la informavano di aver riaperto il caso proprio dopo aver rilevato quella corrispondenza. @jennarose sorry this video is so long, but thank you if you stuck around to watch the whole thing.