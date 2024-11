Formiche.net - Dialogo e diplomazia. Così il ministro Jaishankar detta la via indiana al G7

Leggi su Formiche.net

Ildegli Esteri indiano, Subrahmanyam, ha partecipato ai Dialoghi Mediterranei, organizzati dalla Farnesina e dall’Ispi a Roma, tracciando una linea chiara sul ruolo dell’India in un mondo caratterizzato da instabilità e incertezze. La sua presenza a questo forum, seguita dalla partecipazione al G7 di Fiuggi, non è solo un segnale di relazioni rafforzate con l’Italia, ma anche un riflesso dell’ambizione dell’India di consolidarsi come attore di primo piano nello scenario internazionale.L’appello alla: dall’Ucraina al Medio Orienteha ribadito la posizione dell’India sul conflitto in Ucraina, sottolineando che la violenza non potrà mai portare a una soluzione duratura. “È imperativo parlare del conflitto in Ucraina”, ha dichiarato il. “Stiamo entrando nel terzo anno, e nessuna soluzione sarà possibile dal campo di battaglia.