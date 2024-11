Bergamonews.it - Diabete, una malattia insidiosa: intervenire presto per prevenire e curare

Nella provincia di Bergamo si contano oltre 65.000 diabetici cui si aggiunge la quota di persone diabetiche che non hanno ancora ricevuto una diagnosi. Si tratta quindi di unacon un impatto significativo sulla salute pubblica e un peso sociale rilevante.In riferimento alla Giornata Mondale del, nella mattina di martedì 26 novembre 2024 la Casa di Cura San Francesco ospiterà il presidente dell’Associazione Diabetici Bergamaschi, Giovanni Ghislandi, insieme ad alcuni collaboratori volontari per una giornata di sensibilizzazione. In questa occasione sarà possibile partecipare a uno screening gratuito offerto per informare le persone sull’importanza della prevenzione del. Un’occasione preziosa per informarsi, valutare il proprio rischio e adottare stili di vita più sani.