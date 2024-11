Zonawrestling.net - Cm Punk: “Ecco quali superstar mi propongo di affrontare…”

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo un anno altalenante, un infortunio pesante, una rivalità storica con Drew Mc Intyre, adesso Cm, accompagnato dal rientrante Paul Heyman, è tornato per prendere parte al WARGAMES a Survivor Series per fiancheggiare l‘OG Bloodline nella loro personalissima sfida a Solo Sikoa e i suoi alleati. Da quando è tornato in WWE è finalmente pronto a tanta azione dentro al ring e, parlando ai microfoni di “Cheap Heat with Peter Rosenberg”, ha rivelato una serie diche vorrebbe affrontare. “La lista è abbastanza lunga. Chad Gable è in lista, Bronson Reed, Kaiser. In queste star vedo tanto talento. Gunther certamente. Penso che ogni momento che prevede un faccia a faccia tra me e Roman Reigns rappresenti un grande momento. Penso anche che ci sia la possibilità di vedere un match con Cody Rhodes e chissà, non si sa mai quando The Rock può tornare.