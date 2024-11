Romadailynews.it - Cina: pubblico moderno ripercorre le avventure di Marco Polo tramite realta’ virtuale (2)

Guangzhou, 25 nov – (Xinhua) – Per commemorare il 700esimo anniversario della morte di, ha aperto presso la Biblioteca di Guangzhou, nel sud della, una mostra di esperienza in(VR) dal titolo “Viaggio leggendario:e il mondo della Via della seta”. Grazie all’uso di dispositivi VR, ilpuo’ “seguire”lungo la Via della seta nel mondoe vivere il suo viaggio dall’antica Venezia alla. Come uno degli eventi principali organizzati inper celebrare l’esploratore italiano, la mostra e’ stata realizzata congiuntamente dal Consolato generale d’Italia a Guangzhou e dalla Biblioteca di Guangzhou, nella provincia del Guangdong. Il film VR presentato all’esposizione fa parte di un progetto cinematografico in 3D creato da un’azienda italiana, che ha restaurato digitalmente il Canal grande di Venezia, il deserto di Lut, le montagne del Pamir, il deserto del Taklimakan e il sito archeologico di Xanadu della dinastia Yuan (1271-1368).