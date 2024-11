Inter-news.it - Bergomi: «Dobbiamo fidarci di Inzaghi. Inter favorita? Vedremo a febbraio»

Archiviato il 3-0 della Lazio contro il Bologna, in diretta a Sky Sport ha parlato anche Beppe, ex stella dell’e noto opinionista sportivo. CORSA – Beppe, nel corso della puntata del “Club” su Sky Sport, ha parlato anche della situazione in casae di come sarà la corsa scudetto. Queste le parole dell’ex giocatore nerazzurro, ora noto opinionista sportivo: «In Champions League,fa giocare sempre le alternative. Quest’anno Taremi, l’anno scorso giovava di più Arnautovic. Questo modo dimi piace, dovremmodi Simone. È sempre sotto critica, poi alla fine dopo undici partite ha nove vittorie e due pareggi. Ed è sempre criticato. A questo si aggiungono gli infortuni, in più posizioni del campo.? Si dovrà aspettareper capire chi magari prenderà più coraggio e un primo distacco.