Aboca - l'AD Massimo Mercati incontra Re Carlo a St James Palce

Arezzo, 25 novembre 2024 – Un centinaio di dirigenti aziendali, scienziati e leader indigeni provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per accelerare il passaggio ad un'economia attenta alla natura, in occasione di un evento ospitato dal Re a Londra. L'evento, che ha segnato il lancio nel Regno Unito della Circular Bioeconomy Alliance (CBA), si è concentrato su come le comunità e le industrie come quelle della moda, dell'alimentazione e del settore farmaceutico possano abbracciare nuovi approcci basati sulla natura. Ripensare la finanza per la natura è fondamentale per catalizzare questa trasformazione economica e l'evento si è concentrato sull'esplorazione di nuovi approcci. I partecipanti hanno discusso della necessità di Re-Nature, Re-Think e Re-Activate con l’obiettivo di creare un ecosistema che colleghi le aziende internazionali, gli stakeholder locali e l'industria finanziaria per ridisegnare olisticamente le catene di approvvigionamento attorno a paesaggi rigenerativi.