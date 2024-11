Secoloditalia.it - Zoff ha ragione, il “leleadanismo” non fa per noi. Tra Martellini e gli “urlatori” non c’è partita

Grande Dino. Siamo con te, il “” è insopportabile. Il dibattito che il grande numero uno della Nazionale campione del Mondo dell’83 ha aperto sul telecronista Rai Lele Adani ci rincuora: non siamo soli, siamo in tanti a non gradire le dirette urlate, al cardiopalma, piene di sensazionalismi e grida. Noi siamo e rimarremo ammiratori assoluti, per sempre, di, Pizzul, Ameri, Ciotti, Giorgio Martino. La sobrietà, signori, è un valore. E non è una questione d’età. E non c’è da offendersi. C’è chi ha saputo trasmettere grandi emozioni con l’equilibrio dei toni. E chi trasmette telecronache ansiogene di gare spesso dai contenuti tecnici modesti. Lele Adani è preso dacome emblema di una genìa di telecronisti – o “seconde voci”- che praticano l’eccesso di parole e i sussulti come cifra stilistica.