Bergamonews.it - “Una casa per i gatti randagi del territorio”: a Clusone sorgerà presto un’oasi felina

. Una nuova grandeper accogliere idel: aè partito il progetto che porterà alla realizzazione diin località Busgarina. Il luogo accoglierà iabbandonati che girovagano per la cittadina baradella e , in futuro, magari anche provenienti dagli altri paesi presenti sull’altopiano.“Ricevetti la prima lettera di un cittadino riguardo la problematica delsmo nel 2021, poco dopo il mio insediamento – racconta Massimo Morstabilini, sindaco di-. Negli anni poi il fenomeno ci è stato segnalato in più di un’occasione, sinonimo di come sia un tema particolarmente sentito all’interno della nostra comunità”. È proprio il primo cittadino eletto in un Comune ad essere responsabile del benessere degli animali di affezione presenti sul