Un calcio alla violenza Psicologa in campo | Ragazzi l’avversario non sono le donne

Domani ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione dellasulle. In Italia, solo quest’anno,96 le vittime di femminicidio, di cui 5 nelle Marche ein crescita i dati che riguardano gli accessi ai centri antidella nostra provincia, con un aumento nel 2024 di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. Una piaga infinita, per cui tante realtàimpegnate ogni giorno per eliminarla. Tra queste c’è un progetto dal titolo "Incontro ladi genere" ideato dpsicoterapeuta e psicanalista Micaela Ucchielli, presidente del Centro Jonas Pesaro, che ha pensato di coinvolgere sul tema dellasulle, gli atleti dai 14 ai 18 anni che fanno parte delle società sportive didel territorio. Una iniziativa che dal 2025, coinvolgerà le giovanili della Vis Pesaro.