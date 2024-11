Gaeta.it - Trieste celebra l’atletica con il Carsolina Cross: un evento sportivo all’insegna della solidarietà

Facebook WhatsAppTwitter Ilsi è riconfermato come una manifestazione di riferimento per gli sportivi del Friuli Venezia Giulia e non solo. Quest’anno, l’ha visto una particolare attenzione verso la beneficenza, attraverso la camminata “Un Passo per la Ricerca“, i cui proventi sono stati destinati all’AIRC, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro. Questo progetto, che unisce sport e, è stato supportsato daAtletica e dai suoi dirigenti, con a capo il presidente Pompeo Tria e il direttore tecnico Roberto Furlanic. L’inclusione di eventi a scopo benefico evidenzia l’impegnomanifestazione verso tematiche importanti, mantenendo viva la tradizione di essere accessibile a persone di tutte le età.La corsa campestre: un’importante prova per i talenti degli atletiLa corsa campestre di quest’anno si è svolta nel suggestivo scenario dell’Aerocampo di Prosecco, location che ha accolto atleti provenienti da diverse regioni italiane e dalla Slovenia.