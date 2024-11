Movieplayer.it - The Fantastic Four: nuove immagini svelano l'aspetto di Reed Richards

Dei nuovi scatti dal set di The: First Step,uno sguardo inedito al look di Mr.Richard interpretato da Pedro Pascal Mentre proseguono le riprese di: First Steps in Spagna (le riprese dovrebbero terminare nel fine settimana o all'inizio della prossima), sono state diffuse online altre foto dal set, che ci permettono di vedere meglio Pedro Pascal nei panni di, alias Mister. Sebbene l'attore de Il Gladiatore II e The Last of Us indossi ancora una felpa nera con cappuccio per nascondere la parte superiore del costume, sono visibili i pantaloni blu e gli stivali bianchi, oltre alle caratteristiche striature grigie ai lati della testa che sono diventate un punto fermo del personaggio nei fumetti. Fantstici .