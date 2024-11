Calciomercato.it - Roma, Ranieri non fa drammi: “Situazione delicata, volevo sorprendere il Napoli”

Inizia con una sconfitta la terza avventura di Claudiosulla panchina della: il tecnico giallorosso però non faProva a essere fiducioso Claudio, allenatore dellauscita sconfitta dalla partita persa quest’oggi sul campo deldi Antonio Conte.Le parole di Claudiodopo(LaPresse) Calciomercato.itPredica calma Claudioche ai microfoni di Dazn non ha fattodopo la sconfitta della suasul campo delnella partita decisa dal grande ex Romelu Lukaku. Il tecnico giallorosso è partendo analizzando le scelte tattiche per il suo terzo esordio capitolino: “Non c’è un modulo basico, ormai tutti cambiano. Quello che conta è capire quando bisogna saper chiudere bene. Oggi abbiamo fatto due errori, il primo sul colpo di testa di Kvara, il secondo ci è costato il gol, ma abbiamo fatto una gara dignitosa.