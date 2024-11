Gaeta.it - Report di Rai3: ecco cosa attendere nella puntata del 24 novembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter Stasera sutorna, il programma di giornalismo d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Nel corso della, in programma per le 20:30, verranno trattati temi di grande rilevanza sociale e culturale. Tra gli argomenti, il Giubileo 2025, le problematiche legate all’industria suinicola e l’analisi del contesto politico americano legato all’ex presidente Donald Trump.Giubileo 2025: Roma si prepara all’arrivo dei pellegriniL’inchiesta intitolata “Ora et labora”, curata da Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Giulia Sabella e Marzia Amico, si concentra sul Giubileo del 2025. L’evento religioso, che avrà inizio ufficialmente il 24 dicembrecon una Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro, si preannuncia come un grande richiamo di fede e turismo.