Mobile Angel, lo smartwatch contro la violenza sulle donne

Arriva a Roma il “”, lolae stalking.Sarà attivo da domani lunedì 25 novembre, proprio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della.Esso nasce dalla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, Soroptimist International club di Roma, Roma Tiber e Roma Tre, sostenuto dalla fondazione Lottomatica.Lopresenta un pulsante di allarme che può essere attivato manualmente dalla persona offesa che lo possiede in situazioni di emergenza e/o automaticamente; difatti esso è dotato di sensori di movimento, si può attivare in modo automatico quando riconosce movimenti bruschi, percosse e strattonamenti.In entrambi i casi, grazie al sistema di geolocalizzazione, la vittima viene immediatamente geolocalizzata per permettere l’intervento tempestivo della pattuglia e viene attivato automaticamente il microfono per permettere la registrazione e l’ascolto dell’accaduto.