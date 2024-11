Lanazione.it - La Maremma si mobilita. Palloncini rossi, arte e pagnotte speciali di pane

Leggi su Lanazione.it

Sono tante le iniziative inper dire "No" alla violenza di genere. Nel cielo di Sorano domani voleranno tanti. Oggi alle 10 gli amministratori e gli studenti si ritroveranno alla panchina rossa del parco di via Garibaldi per lanciare in cielo simbolicamente dei. "La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – dicono dall’Amministrazione comunale – è un momento per fermarsi a riflettere su un fenomeno che colpisce milioni di donne in tutto il mondo, spesso in silenzio e nell’ombra". Anche Manciano dice no alla violenza sulle donne. La Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili in collaborazione con l’associazione Olympia De Gouges, con il sostegno del Comune, ha organizzato un evento di sensibilizzazione sul tema. Grazie alla collaborazione di Banca Tema e Tema Vita e del Polo culturale Pietro Aldi l’incontro sarà ospitato a Saturnia nella sala Onorato Bartolini.